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Число погибших в ДТП под Ростовом возросло до пяти человек

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Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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Пять человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Ростовской области. Об этом в среду заявили в прокуратуре региона.

«В ДТП погибли пять человек, 13 получили телесные повреждения», — сообщила представитель ведомства в разговоре с журналистами.

Ранее поступали сообщения о четырех погибших, в числе которых ребенок.

Авария произошла около 4:00 в среду. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Саратов–Ростов, опрокинулся в Белокалитвинском районе Ростовской области. 

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