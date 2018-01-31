Число погибших в ДТП под Ростовом возросло до пяти человек

Пять человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Ростовской области. Об этом в среду заявили в прокуратуре региона.

«В ДТП погибли пять человек, 13 получили телесные повреждения», — сообщила представитель ведомства в разговоре с журналистами.

Ранее поступали сообщения о четырех погибших, в числе которых ребенок.

Авария произошла около 4:00 в среду. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Саратов–Ростов, опрокинулся в Белокалитвинском районе Ростовской области.