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Четыре конфликта с участием тигров зафиксировали на Дальнем Востоке

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Сотрудники охотнадзора совместно с экологами зафиксировали четыре конфликтные ситуации с участием амурских тигров на территории Дальнего Востока. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

По его словам, тигр нападал на собак в селе Князе-Волконское в Хабаровском крае. За ситуацией продолжают следить сотрудники охотнадзора, несмотря на то, что тигр ушел, сообщает ИА AmurMedia.

Еще один тигр охотился на собак в селе Алексей-Никольское в Уссурийском районе Приморского края. Сейчас там работают две оперативные группы, которые наблюдают за хищником. Разрешение на его отлов уже получено. Его дальнейшая судьба будет решаться после осмотра.

Также выясняются обстоятельства нападения тигра на охотника в Ольгинском районе. Мужчина заявил о нападении животного. Сотрудники охотнадзора нашли убитого хищника в тайге. После экспертизы будут установлены причины конфликта. Охотник после схватки с тигром находится в больнице.

Специалисты контролируют и ситуацию с хищником, который загрыз барана в Лазовском районе Приморья. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что число конфликтов в среднем зимой равно четырем. На данный момент, по словам Павла Фоменко ситуация в регионе нормальная.

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