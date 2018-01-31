СМИ стало известно о планах закупки мебели в Мариинский дворец

Петербургские депутаты собираются заказать французскую мебель образца XVIII века. Как сообщает сайт телеканала «78.ru», ее планируют поставить в Помпейском коридоре в Мариинском дворце. На сайте госзакупок размещен соответствующий конкурс.

За 30 стульев и один стол предлагается цена 5 млн рублей. На письменный стол из бюджета Санкт-Петербурга планируется выделить 2,2 млн. Согласно требованиям, стулья должны быть выполнены из массива ореха, с резными ножками и спинками и обиты бархатом цвета бордо.

Ранее портал iz.ru сообщал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило штрафы для чиновников, которые игнорируют депутатские запросы.