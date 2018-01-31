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Стал известен дизайн станций «Остафьево» и «Новохохловская» МЖД

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Москомархитектура утвердила дизайн наземных вестибюлей станций «Остафьево» и «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Это будут двухэтажные здания, напоминающие стеклянные кубы с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К каждому вестибюлю примыкают современные платформы с лавочками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами», — говорится в сообщении.

«Новохохловская» откроется в 2018 году между станциями «Калитники» и «Текстильщики» и будет связана стеклянным надземным переходом с одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Станцию «Остафьево» откроют в начале 2019 года между платформами «Щербинка» и «Силикатная» в ТиНАО.

По предварительным расчетам, на «Новохохловской» пассажиропоток после открытия в час пик составит более 7 тыс. человек, а на «Остафьево» — более 10 тыс. человек.

Напомним, в феврале 2018 года начнут проектировать улично-дорожную сеть для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево».

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