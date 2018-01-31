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Сроки проведения Первого медиафорума российских островов изменены

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Сроки проведения Первого международного медиафорума российских островов изменены. Мероприятие состоится в Сахалинском государственном университете 29–30 марта 2018 года.

Организаторы медиафорума планируют, что мероприятие поможет во взаимодействии бизнеса, медиа и власти. В программе форума заявлено более 30 дискуссий, семинаров, круглых столов и мастер-классов. Также участники могут посетить крупнейшие предприятия региона с пресс-туром, сообщает ИА PrimaMedia.

Участие в Первом международном медиафоруме примут ведущие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России, а также стран АТР.  Ожидаются эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня и пресс-службы органов власти, государственных и частных учреждений.

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