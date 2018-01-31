СИЗО в Татарстане признали не соответствующими санитарным нормам

Члены общественно-наблюдательной комиссии по Татарстану проинспектировали изоляторы временного содержания в республике. Их признали не соответствующими санитарным нормам.

По словам председателя комиссии Ларисы Расческовой, к примеру, в камерах в Набережных Челнах найдены тараканы. Не отвечают нормам СанПиНа и камеры для задержанных в отделах полиции. В этой связи правозащитница отметила ОП «Япеева» и «Вишневский». Там даже после суда люди остаются в камерах для задержанных. Постельное белье, как правило, на ночь не выдается.

Как напоминает ресурс ProKazan.ru, ранее неоднократно указывалось на то, что СИЗО Татарстана переполнены на 10–20%. В настоящее время там находятся 11 200 человек. Для решения этой проблемы в республике планируют построить СИЗО на 930 мест.

В середине января стало известно об увольнении замначальника СИЗО «Матросская Тишина» и привлечении к дисциплинарной ответственности еще троих сотрудников. Причиной стали итоги проверки, которая выявила наличие в изоляторе VIP-камер. Речь идет о спецкамерах для «особо важных» подследственных и обвиняемых.