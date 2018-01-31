Рейс Москва-Дубай уже шесть часов не может вылететь из Домодедово

Самолет авиакомпании AZUR air с пассажирами на борту более пяти часов не может вылететь из московского аэропорта Домодедово в Дубай.

По словам пресс-секретаря компании-перевозчика Анастасии Матюшиной, задержка рейса ZF 773 произошла из-за обледенения судна, которое было вызвано налипанием мокрого снега.

«Было принято решение не выполнять взлет и провести дополнительную проверку... Это всё обосновано вопросами безопасности полетов», — заявила она порталу iz.ru.

Матюшина подтвердила, что пассажиров не стали выпускать, так как «это повлекло бы еще большую задержку».



По ее словам, самолет, который должен был вылететь в 5:25 мск, отправится в ближайшее время.

Ранее очевидец Михаил, супруга которого находится на борту самолета, рассказал о задержке рейса.

Между тем, в пресс-службе Домодедово iz.ru заявили, что аэропорт все рейсы обслуживает штатно, причину задержки рейса необходимо уточнять в авиакомпании.