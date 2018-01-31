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«Дом с идеальными пропорциями» в Мичуринске стал памятником истории

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Памятником истории и культуры местного значения признано здание в Мичуринске, которое называют домом с идеальными пропорциями. Сооружение приняли на государственную охрану.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», по документам здание было построено в конце XIX века. Его стиль характерен для неоштукатуренных строений периода эклектики. На это указывает то, что лепные украшения и штукатурка были заменены декором из неоштукатуренного кирпича.

Как заявили агентству в городском управлении по государственной охране объектов культурного наследия, пропорции главных фасадов, оконные проемы и гармоничное соотношение общей композиции и отдельных деталей дают право на высокую оценку архитектурного облика. Для специалистов этот дом представляет архитектурный и градостроительный интерес.

Собственники здания получили уведомления о том, что оно теперь находится под охраной государства. В ближайшее время они должны провести в доме ремонт, как того требует законодательство. Фасад здания должен быть очищен от рекламы.

Агентство отмечает, что зданием сейчас владеют физическое лицо, издательский дом «Мичуринск» и Дом быта.

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