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Зорькин вновь назначен председателем Конституционного суда РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Федерации вновь назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда России (КС) на новый шестилетний срок, сообщает ТАСС.

Зорькин возглавляет КС с 1991 года, с перерывом в 1993–2003 годах.

18 февраля Зорькину исполняется 75 лет, однако возрастного ценза для председателя КС не существует.

Представление президента о его назначении на должность председателя Конституционного суда поступило в верхнюю палату парламента в конце прошлой недели.

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