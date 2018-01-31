Зорькин вновь назначен председателем Конституционного суда РФ
Совет Федерации вновь назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда России (КС) на новый шестилетний срок, сообщает ТАСС.
Зорькин возглавляет КС с 1991 года, с перерывом в 1993–2003 годах.
18 февраля Зорькину исполняется 75 лет, однако возрастного ценза для председателя КС не существует.
Представление президента о его назначении на должность председателя Конституционного суда поступило в верхнюю палату парламента в конце прошлой недели.