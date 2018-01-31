Зорькин вновь назначен председателем Конституционного суда РФ

Зорькин назвал "потрясающим дворцом" новое здание КС России

"До сего времени не то что нельзя было назвать суды, располагающиеся во дворцах правосудия, судами, а это были незалатанные хижины, разваливающиеся халупы. То, что сделано сейчас, это потрясающе!" - сказал глава КС РФ.