Обвинения предъявлены инсценировавшему убийство жены французу

Французская прокуратура предъявила обвинения мужчине, который убил свою жену и инсценировал ее исчезновение.

«Расследование… позволило объединить достаточно сведений, которые привели к задержанию 34-летнего Жонатана Даваля, предъявлению ему обвинений в убийстве супруги и помещению его под стражу», — заявила прокурор.

Как рассказал сам француз, с супругой они часто ссорились из-за «ее скверного характера».

29-летняя Алексия Даваль отправилась на пробежку в департаменте Верхняя Сона утром в октябре 2017 года и не вернулась. Через два дня ее тело обнаружили в лесном массиве. Однако об обстоятельствах исчезновения женщины до последнего было известно лишь со слов ее мужа.

30 января 2018 года Жонатан Даваль признался в том, что задушил супругу в пылу ссоры и сделал это случайно. Однако прокурор настаивает на «умышленном убийстве», сообщает телеканал BFMTV.

Во Франции убийство женщины вызвало широкий общественный резонанс. Телеканалы транслировали траурную церемонию прощания, в разных городах прошли пробежки и шествия в ее память.