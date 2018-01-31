Гражданин Украины пострадал в ДТП с автобусом под Ростовом

Авария с автобусом в Ростовской области, в результате которой погибли четыре человека, по предварительной версии, произошла по вине водителя, сообщили в среду в региональном главке МВД.

По данным ТАСС, в аварии пострадали жители Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, а также гражданин Украины.

«Пострадавшие — Таганрог, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Калач-на-Дону, Екатериновка Ростовской области, один человек из Украины — город Камышин, на одного данных пока нет», — сказала собеседница агентства в экстренных службах Белокалитвинского района.

Авария произошла около 4:00 в среду. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Саратов–Ростов, опрокинулся в Белокалитвинском районе Ростовской области. В ДТП пострадали как минимум 14 человек. Еще четыре человека, в том числе ребенок, погибли.