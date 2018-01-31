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«Арсенал» проиграл аутсайдеру АПЛ в дебютном матче Мхитаряна‍

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Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Лондонский «Арсенал» уступил «Суонси» в матче 25-го тура чемпионата Англии. 

Как сообщает «Газета.ру», прошедший в Суонси матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Сэм Клукас из команды победителей отметился дублем. Кроме того, отличился Джордан Айю. Единственный из «Арсенала» мяч забил Начо Монреаль.

«Суонси», занимавший до этого матча последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрал 23 очка и поднялся на 17-ю строчку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп получил предложение стать главным тренером футбольного клуба из Лондона «Арсенал». 

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