Число пострадавших в аварии с автобусом в Москве увеличилось до 12

Количество пострадавших при наезде автобуса на бетонное ограждение на Ленинградском шоссе в Москве увеличилось до 12 человек.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, утром 31 января пассажирский автобус, следовавший из области в Москву, въехал в разделительный бордюр в районе дома № 2 по Ленинградскому шоссе.