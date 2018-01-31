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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом выросло до 14 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Ростовской области увеличилось до 14 человек. Еще четыре человека, в том числе ребенок, погибли.

«По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек», — сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД России по региону. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Авария произошла около 4:00 в среду. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Саратов–Ростов, опрокинулся в Белокалитвинском районе Ростовской области. 

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