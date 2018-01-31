Постпред США при ООН пообещала «не давать спуску» врагам Вашингтона
Соединенные Штаты Америки больше «не будут давать спуску» тем, кто угрожает американским интересам, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Комментируя ежегодное послание главы государства Дональда Трампа к конгрессу, дипломат отметила, что для страны наступил «великий день».
«Сегодня вечером президент ясно дал понять, что Америка вновь лидирует», — говорится в заявлении Хейли в Twitter.
По словам дипломата, Вашингтон выступает против «дестабилизирующих режимов» и «террористических организаций».
Не забыла Хейли упомянуть и об угрозе со стороны Ирана и КНДР, за «партнерами» которых, как она отметила, американцы следят, в том числе в Совете Безопасности ООН.
30 января президент США Дональд Трамп в своем первом ежегодном обращении к конгрессу заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям.