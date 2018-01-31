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Постпред США при ООН пообещала «не давать спуску» врагам Вашингтона

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Brochstein
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Соединенные Штаты Америки больше «не будут давать спуску» тем, кто угрожает американским интересам, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Комментируя ежегодное послание главы государства Дональда Трампа к конгрессу, дипломат отметила, что для страны наступил «великий день».

«Сегодня вечером президент ясно дал понять, что Америка вновь лидирует», — говорится в заявлении Хейли в Twitter.

По словам дипломата, Вашингтон выступает против «дестабилизирующих режимов» и «террористических организаций».

Не забыла Хейли упомянуть и об угрозе со стороны Ирана и КНДР, за «партнерами» которых, как она отметила, американцы следят, в том числе в Совете Безопасности ООН.

30 января президент США Дональд Трамп в своем первом ежегодном обращении к конгрессу заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям.

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