Ученые обнаружили успешность женщин в игре в шахматы

Женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин, считают ученые из университета Шеффилда.

Исследователи изучили данные рейтинга ФИДЕ (Международной шахматной федерации) с 2008 по 2015 год. Ранее считалось, что на женщин давят стереотипы о превосходстве мужского ума и они показывают в шахматных партиях не лучшие результаты.

Проанализировав более 5 млн партий, в которых сразились более 160 тыс. игроков, ученые подтвердили, что стереотипы совсем ни при чем. У мужчин рейтинг оказался немного выше, но женщины выигрывали гораздо чаще, отмечает «Мир 24».

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.