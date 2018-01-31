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Названа причина аварии с участием автобуса под Ростовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Авария с участием автобуса в Ростовской области, в результате которой погибли четыре человека, произошла по вине водителя — он не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в момент аварии в салоне находился 31 пассажир.

Как писал портал iz.ru, авария произошла утром в среду, 31 января, в Белокалитвинском районе Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще 13 человек были травмированы.

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