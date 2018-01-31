Хет-трик Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил россиянин Евгений Малкин.

Ранее российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, выступавший в Матче всех звезд НХЛ за команду Атлантического дивизиона, оформил хет-трик в матче против команды Столичного дивизиона.

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