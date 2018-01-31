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Трамп пообещал пересмотреть и перезаключить торговые сделки США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Соединенные Штаты пересмотрят старые и плохие торговые сделки, будут заключены новые, пообещал президент США Дональд Трамп.

«Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными», — заверил Трамп в своем ежегодном обращении к конгрессу.

Прежние нечестные сделки, которые «заключались десятилетиями» привели к уходу компаний с рынка, потере рабочих мест, нашего народного богатства, цитирует «РИА Новости» выступление Трампа.

Как писал iz.ru, глава Белого дома заявил, что Евросоюз нечестно относится к США в вопросах торговли. По мнению американского лидера, продукции из США «очень сложно попасть на европейский рынок».

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