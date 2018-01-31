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Пентагон усомнился в наличии у КНДР межконтинентальных ракет

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Фото: TASS/Zuma/Ron Sachs
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Американские военные уверены, что КНДР пока не обладает межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

«Они добились определенных успехов. Но всё же верно, что они не продемонстрировали все компоненты системы МБР», — сообщил зампредседателя комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Пол Селва.

Генерал считает, что у Пхеньяна нет боеголовки, способной уцелеть при возвращении в атмосферу по баллистической траектории. «Он не запускал [ракету] на расстояние, необходимое для успешного проведения такого испытания», — пояснил Селва.

По мнению военного, «маловероятно, что он нашел способ осуществить испытания без нашего ведома», сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о росте угрозы со стороны КНДР.  

Директор ЦРУ США Майк Помпео считает, что Пхеньян уже в ближайшие месяцы получит возможность нанести ядерный удар по материковой части США.

Американские эксперты пришли к выводу, что в распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок.

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