Пентагон усомнился в наличии у КНДР межконтинентальных ракет
Американские военные уверены, что КНДР пока не обладает межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).
«Они добились определенных успехов. Но всё же верно, что они не продемонстрировали все компоненты системы МБР», — сообщил зампредседателя комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Пол Селва.
Генерал считает, что у Пхеньяна нет боеголовки, способной уцелеть при возвращении в атмосферу по баллистической траектории. «Он не запускал [ракету] на расстояние, необходимое для успешного проведения такого испытания», — пояснил Селва.
По мнению военного, «маловероятно, что он нашел способ осуществить испытания без нашего ведома», сообщает ТАСС.
Как писал iz.ru, ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о росте угрозы со стороны КНДР.
Директор ЦРУ США Майк Помпео считает, что Пхеньян уже в ближайшие месяцы получит возможность нанести ядерный удар по материковой части США.
Американские эксперты пришли к выводу, что в распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок.