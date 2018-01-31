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В ЮАР буйволы отбили слоненка у львов

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Фото: Global Look Press/Albrecht Weißer
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Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео буйволов, которые отбили у прайда львов слоненка. 

Ролик был опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings. По словам автора видео Джилл Мэтьюз, львы подстерегли одинокого слоненка неподалеку от водопоя.

На помощь детенышу неожиданно пришли буйволы. В результате атаки львам пришлось бросить свою добычу, слоненок сумел подняться и убежать в кусты.

Однако прайд численностью 15–18 львов вернулся за детенышем, когда буйволов не оказалось поблизости. Как полагает Мэтьюз, хищники не отпустили свою добычу.

Ранее сообщалось, что в Приморье пытаются поймать тигра, который ворует домашних животных. С конца декабря хищник украл из села Алексей-Никольское четырех собак.

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