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Виновника ложной тревоги о ракетной атаке на Гавайи уволили

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Фото: REUTERS
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Сотрудник, отправивший ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволен. Глава управления штата по чрезвычайным происшествиям также ушел в отставку. 

В заявлении Федеральной комиссии по связи США по итогам расследования инцидента говорится, что сотрудник службы чрезвычайных ситуаций штата полагал, что угроза реальна. При этом отмечается, что он сообщил гавайцам об имеющейся, как он думал, опасности согласно инструкции.

Предупреждение о приближении к Гавайским островам баллистической ракеты было разослано жителям штата на их мобильные телефоны утром 13 января. Сообщения о тревоге получили также местные радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди населения. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.

Стоит отметить, что после инцидента власти Гавайев изменили инструкцию по оповещению жителей штата о чрезвычайных ситуациях. Теперь сигнал о ракетной угрозе будут дублировать два сотрудника.

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