В Таджикистане погиб журналист радио Sputnik

В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов. Журналист попал под колеса автомобиля.

По предварительным данным, 44-летний Фасхутдинов переходил дорогу на зеленый свет. Его сбило маршрутное такси, двигавшееся на высокой скорости.

Он будет похоронен в Душанбе, дата похорон еще не определена.

«Редакция международного агентства и радио Sputnik Таджикистан выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Галима Фасхутдинова», — говорится в сообщении агентства Sputnik.

Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. Он окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. У журналиста остались супруга и двое сыновей.