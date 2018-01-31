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В Польше откажутся от торговли в воскресенье

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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В Польше вступил в действие закон, вводящий постепенный отказ от работы магазинов в воскресенье.

В частности, с 1 марта торговые точки будут закрываться каждое второе воскресенье, а в 2019 году магазины пустят покупателей только в одно из воскресений месяца.

С 2020 года запрет вступит в силу полностью. За его нарушение вводится штраф от 1 тыс. до 100 тыс. злотых (от $285 до $28,5 тыс.).

Однако запрет на воскресную торговлю не коснется пекарен, кондитерских, автозаправок, киосков, гостиниц и других малых объектов розницы, уточняет ТАСС.

Противники закона подсчитали, что ежегодные объемы розничной торговли снизятся на 10 млрд злотых ($2,8 млрд), около 36 тыс. поляков потеряют либо работу, либо заработок.

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