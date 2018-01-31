Суд встал на сторону группы U2 по иску о плагиате

Иск британского композитора и гитариста Пола Роуза, обвинившего ирландскую группу U2 в плагиате, отклонен. Соответствующее решение принял Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк.

Роуз утверждал, что группа якобы позаимствовала 12-секундное соло из его композиции Nae Slappin. Группа использовала его в песне The Fly, которая вышла в 1991 году.

Ирландцы отрицали выдвинутые обвинения и указывали, что между песнями и вовсе отсутствует сходство, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Судья, рассматривающая дело, заявила, что данный фрагмент не является «достаточно значительной» частью песни U2, чтобы говорить о плагиате. Более того, доказательств, что ирландские музыканты сознательно скопировали гитарное соло, не найдено.

U2 — одна из самых известных музыкальных групп Ирландии. Она была основана Полом Дэвидом Хьюстоном, известным под псевдонимом Боно, и его школьными друзьями в 1977 году. Музыкальный коллектив был удостоен 22 премий «Грэмми» — больше, чем любая другая группа в мире.