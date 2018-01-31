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Глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов принес извинения за драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда».

Федотов подчеркнул, что ни Сванидзе, ни Шевченко не были представлены в программе в качестве членов СПЧ. Тем не менее, для разрешения конфликта они могут прибегнуть к помощи существующей в организации комиссии по этике.

«Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов», — приводит РИА «Новости» слова главы СПЧ.

Федотов подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы участники драки принесли извинения аудитории.

Как писал портал iz.ru, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе обсуждали в прямом эфире политику Иосифа Сталина в ходе Великой Отечественной войны. Беседа транслировалась на YouTube-канале радиостанции «Комсомольская правда». В результате спор двух журналистов завершился дракой.

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