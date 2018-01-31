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Украинский город Славутич оставили без газа из-за задолженности

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Фото: РИА Новости
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Город Славутич (Киевская область), в котором проживают ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС, отключили от газоснабжения. Причиной отключения стала задолженность.

В «Киевоблгазе» отметили, что городу не были выделены необходимые объемы газа на январь из-за задолженности, передает ТАСС.

В компании сослались на постановление Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг. «Киевоблгаз» распределяет газ только при наличии подтвержденных объемов природного газа на расчетный период.

Славутич не подтвердил объемы газа на январь текущего года, поэтому распределение газа является незаконным.

Город Славутич был построен в 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В нем проживают 25 тыс. человек, более половины жителей — бывшие сотрудники атомной станции и их родственники.

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