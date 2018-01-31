Конгресс нацдиалога Сирии призвал увеличить число женщин во власти

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи в итоговом заявлении призвал к увеличению количества женщин во власти.

Одним из основных принципов достижения общего понимания ситуации в стране является уважение и защита прав человека и общественных свобод, говорится в документе.

В частности, речь идет о возможности участия женщин в институтах и структурах, принимающих решения.

Эти меры должны быть направлены «на достижение по крайней мере 30% уровня представительства женщин с обеспечением в итоге паритета».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в принципах будущего государственного устройства Сирии «нет ничего революционного — это ключевые нормы международного права».