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Прокуратура проведет проверку после обрушения строительных лесов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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По факту обрушения строительных конструкций в подземном переходе у станции московского метро «Улица 1905 года» будет проведена проверка, заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что проверку проводит Пресненская межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, были ли соблюдены требования федерального законодательства, передает «РИА Новости».

Кроме того, прокуратура взяла под контроль результаты проверки, которую проводит Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУСК) РФ по Москве.

Как писал портал iz.ru, вечером во вторник, 30 января, у станции метро «Улица 1905 года» произошло обрушение строительных конструкций, в результате которого, по последним данным, пострадали пять человек. Не исключено, что строительные конструкции не выдержали тяжести скопившегося на них снега.

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