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Антироссийские санкции препятствуют формированию правительства ФРГ

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Фото: TASS/Sven Hoppe
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Одной из ключевых тем переговоров о формировании правительства Германии являются антироссийские санкции, и пока немецкие депутаты не могут найти консенсус в данном вопросе.

За сохранение ограничительных мер в нынешнем виде выступают члены Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) настаивают на их смягчении, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечает глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, санкции являются «эффективным политическим инструментом» и отменять их без «шагов навстречу» со стороны России нельзя.

В свою очередь, члены СДПГ выступают за пошаговую отмену санкций. Аналогичной позиции придерживается глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По мнению дипломата, отмену ограничительных мер можно связать с реализацией минского процесса.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября, однако правящий союз (ХДС/ХСС) не смог получить большинства, из-за чего стал вопрос о формировании коалиционного правительства.

После того как Меркель не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными» и страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства, было принято решение о начале переговоров с СДПГ.

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