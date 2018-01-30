Тигрица проходит дистанционную терапию в Приморском крае

Тигрица, обнаруженная на веранде дома в поселке Солонцово, проходит дистанционную терапию в центре реабилитации в Приморском крае, сообщает пресс-служба филиала World Wildlife Fund в Амурском крае.

Найденная в поселке Солонцово Хабаровского края тигрица доставлена в центр реабилитации в поселок Алексеевка Приморского края. Там хищницу поместили в карантинный блок, где ее состоянием занимаются сразу три ветеринара. После осмотра врачи выразили мнение, что животному много лет. Зубы тигрицы настолько стерты, что по верхней челюсти их почти нет, сообщает «Хабаровский край сегодня».

По словам руководителя отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павла Фоменко, тигрица очень истощена, ее лапы от глубокого снега сильно стерты. Чтобы не обездвиживать лишний раз животное, ей с помощью специальной штанги делают уколы антибиотиков и витаминов. Также Павел Фоменко отметил, что по прибытии хищница сразу немного поела, и это хороший признак. Пока что принято решение проводить терапию дистанционно.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев также отмечал, что состояние животного очень плохое, что она сильно истощена и помощь ей требуется срочно. Во время контакта с человеком хищница вела себя очень миролюбиво, будто ждала помощи. Также Сергей Арамилев отметил, что все возникшие расходы по спасению редкого животного организация берет на себя.

Понаблюдав за тигрицей несколько дней и исходя из ее самочувствия, специалисты примут решение о дальнейших методах лечения и реабилитации.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, как изможденная тигрица была найдена на веранде жилого дома в поселке Солонцово в районе им. Лазо Хабаровского края. Разместить хищницу в реабилитационном центре рядом с тем местом, где ее обнаружили, не смогли. Центр оказался уже заполнен. Поэтому было принято решение о транспортировке животного в Приморский край.