Организатора азартных игр оштрафовали на 1 млн рублей в Ижевске

Организатора проведения азартных игр оштрафовали за незаконный вид деятельности на 1 млн рублей в Ижевске, Республика Удмуртия, сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Мужчину, жителя Ижевска, суд обязал выплатить штраф в размере 1 млн рублей за организацию игорного заведения в городе. В ходе судебного процесса судом было установлено, что мужчина с группой лиц создали преступную группу. Свою деятельность они стали осуществлять с 2015 года под видом предоставления услуг населению для выхода в интернет, сообщает ИА «Сусанин».

Организаторы нашли необходимое помещение, оборудовали его, взяли на работу кассиров и охранников и создали игорный дом. Доходы от незаконной деятельности они делили между собой. Суду удалось узнать, что доход обвиняемого от этого вида деятельности составил не менее 6 млн 410 тыс. рублей.

Суд учел при вынесении приговора смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и сотрудничества со следствием и признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Виновного обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.