Раввина Ульяновской области выслали в США за экстремистскую деятельность

Главного раввина Ульяновской области Йосефа Марсоу, имеющего гражданство США, выслали из России. Его вид на жительство был аннулирован в мае прошлого года в связи с подозрениями ФСБ о его причастности к экстремистской деятельности.

Марсоу попытался добиться в суде отмены решения миграционной службы об аннулировании его вида на жительство. Судьи трех инстанций отказались удовлетворить ходатайство Марсоу.

Как передает «РИА Новости», Марсоу с сентября 2006 года постоянно проживал в Ульяновске и с марта 2011 года имел вид на жительство в РФ. Он прибыл в Ульяновск по приглашению главного раввина России Берла Лазара.