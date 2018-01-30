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Раввина Ульяновской области выслали в США за экстремистскую деятельность

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Главного раввина Ульяновской области Йосефа Марсоу, имеющего гражданство США, выслали из России. Его вид на жительство был аннулирован в мае прошлого года в связи с подозрениями ФСБ о его причастности к экстремистской деятельности. 

Марсоу попытался добиться в суде отмены решения миграционной службы об аннулировании его вида на жительство. Судьи трех инстанций отказались удовлетворить ходатайство Марсоу. 

Как передает «РИА Новости», Марсоу с сентября 2006 года постоянно проживал в Ульяновске и с марта 2011 года имел вид на жительство в РФ. Он прибыл в Ульяновск по приглашению главного раввина России Берла Лазара.

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