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Самый большой в Европе читальный зал открылся в Москве

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Фото: РГБ/rsl.ru/Мария Говтвань
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Российская государственная библиотека открыла после реставрации главный читальный зал, который является самым большим в Европе.

Главный читальный зал был впервые открыт 60 лет назад. Проект зала был разработан архитекторами Владимиром Гельфрейхом и Владимиром Щуко и стал тогда достоянием Государственной библиотеки СССР имени Ленина, сообщает «Газета.ру».

Зал был закрыт на реконструкцию в 2012 году, сейчас зал рассчитан на 464 места, его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м.

Главный читальный зал РГБ также запомнился москвичам по фильму «Москва слезам не верит», именно в этом помещении проходили съемки ряда сцен картины.

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