Тело актера из сериала «Хор» обнаружено в Лос-Анджелесе

Тело актера Марка Саллинга, исполнившего роль в американском телесериале «Хор», обнаружили неподалеку от одной из рек в районе Санлэнд, где он проживал.

По предварительным данным, Саллинг мог совершить самоубийство, передает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает портал, в 2017 году Саллинг признал свою вину в хранении детской порнографии.

Актер признался, что хранил на компьютере порядка 50 тыс. порнографических изображений несовершеннолетних.

Суд должен был в марте назначить Саллингу меру пресечения. Ожидалось, что его приговорят к лишению свободы на срок от четырех до семи лет.