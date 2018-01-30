Пентагон увидел в действиях РФ укрепление влияния в Европе и Азии

В Вашингтоне полагают, что на данном этапе Россия укрепляет свое влияние как в Европе, так и в Азии, заявил заместитель председателя комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Пол Селва.

«Мы потратили последние 10 лет, наблюдая за миром, в котором происходит рост Китая, в котором Россия аккумулирует богатство и влияние на европейском и азиатском континентах, а Соединенные Штаты взаимодействуют с обеими [этими державами]», — сказал американский военный ТАСС.

При этом Селва заметил, что сегодня США, Россия и Китай противостоят друг другу в борьбе за главенство в мировой политике, экономике и сфере безопасности. Генерал полагает, что отвергать этот факт — значит «игнорировать реальность».

Противостояние США, России и Китая за влияние в глобальном масштабе Селва также назвал «конкуренцией великих держав».

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что время так называемого однополярного мира прошло, на смену ему пришел многополярный мир, в котором нет и не может быть одного гегемона. Путин подчеркивал, что в сегодняшнем мире большое влияние имеют не только США, но и Россия, страны Европы, Индия и Китай, экономика которого показывает значительный рост.