Прямой эфир

Пентагон увидел в действиях РФ укрепление влияния в Европе и Азии

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне полагают, что на данном этапе Россия укрепляет свое влияние как в Европе, так и в Азии, заявил заместитель председателя комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Пол Селва.

«Мы потратили последние 10 лет, наблюдая за миром, в котором происходит рост Китая, в котором Россия аккумулирует богатство и влияние на европейском и азиатском континентах, а Соединенные Штаты взаимодействуют с обеими [этими державами]», — сказал американский военный ТАСС.

При этом Селва заметил, что сегодня США, Россия и Китай противостоят друг другу в борьбе за главенство в мировой политике, экономике и сфере безопасности. Генерал полагает, что отвергать этот факт — значит «игнорировать реальность».

Противостояние США, России и Китая за влияние в глобальном масштабе Селва также назвал «конкуренцией великих держав».

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что время так называемого однополярного мира прошло, на смену ему пришел многополярный мир, в котором нет и не может быть одного гегемона. Путин подчеркивал, что в сегодняшнем мире большое влияние имеют не только США, но и Россия, страны Европы, Индия и Китай, экономика которого показывает значительный рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле заявили о нежелании США отказаться от идеи однополярного мира
Слуцкий уличил США в стремлении к построению однополярного мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017