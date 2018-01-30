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Дело предполагаемого виновника крупного пожара в Юртах передано в суд

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Завершено расследование причин крупного пожара в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области. В суд переданы материалы дела в отношении предполагаемого виновника случившегося.

Следователи полагают, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электроплиты одним из местных жителей. Ему предъявлено обвинение.

Как сообщает ИА FlashSiberia, мужчина поставил разогреваться обед, включив не ту конфорку. В результате загорелся его дом, а затем из-за сильного ветра пламя перекинулось на другие строения. Очаг возгорания удалось установить с помощью показаний очевидцев и заключений экспертов.  

Ущерб от пожара в Юртах превысил 7 млн рублей. Сгорели 16 жилых домов и магазин. Потерпевшими признаны 17 человек — собственники зданий.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 24 мая 2017 года из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра в Тайшетском районе огонь уничтожил более 40 домов. Без крова остались около 100 человек.

Погорельцам в Приангарье собрали почти 5 т гуманитарной помощи.

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