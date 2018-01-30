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Посол РФ в США обвинил Вашингтон в нечестной конкуренции

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Вашингтон пытается использовать нечестные методы конкурентной борьбы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов после публикации минфином Соединенных Штатов «кремлевского доклада». 

Он считает публикацию документа попыткой Вашингтона «подсечь» военно-технические связи России с зарубежными странами.

Антонов отметил, что США таким образом «пытаются использовать недобросовестные, нечестные, шулерские способы конкурентной борьбы для того, чтобы заполучить себе лучшее место под солнцем».

«Сегодня все прекрасно понимают, что российское оружие — самое лучшее, самое качественное и цены на него гораздо меньше, чем на американское», — подчеркнул Антонов в интервью ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, вице-премьер России Дмитрий Рогозин ранее заявил, что США оказывают давление на российских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества, не допуская заключения контрактов. 

«Кремлевский доклад» был опубликован 30 января. Документ содержит информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

В список попали 210 человек, в числе которых 114 чиновников и 96 предпринимателей. Они могут в будущем попасть под санкции Вашингтона. 

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