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Посольство РФ в Лондоне пошутило в ответ на сообщение о «рыбе-мутанте»

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Фото: commons.wikimedia.org/Kevin Thompson
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Посольство России в Лондоне пошутило по поводу опубликованной в британском таблоиде The Sun статьи о якобы пойманной в реке Иртыш «рыбе-мутанте».

Дипведомство разместило на своей странице в Twitter скриншот материала The Sun с фотографией «рогатой» рыбы.

«Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании», — говорится в публикации посольства. 

Как передавал портал iz.ru, в сентябре российское диппредставительство в Лондоне пошутило по поводу фотографии британского посла в РФ Бориса Джонсона, на которой он запечатлен катающимся в танке.

Посольство России после этого пошутило, написав в комментарии к фотографии, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «в танке не нуждается».

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