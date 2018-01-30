Посольство РФ в Лондоне пошутило в ответ на сообщение о «рыбе-мутанте»

Посольство России в Лондоне пошутило по поводу опубликованной в британском таблоиде The Sun статьи о якобы пойманной в реке Иртыш «рыбе-мутанте».

Дипведомство разместило на своей странице в Twitter скриншот материала The Sun с фотографией «рогатой» рыбы.

«Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании», — говорится в публикации посольства.

No surprise if tomorrow someone calls this fish “hybrid threat to UK security” pic.twitter.com/dOFk5kne6J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 января 2018 г.

Как передавал портал iz.ru, в сентябре российское диппредставительство в Лондоне пошутило по поводу фотографии британского посла в РФ Бориса Джонсона, на которой он запечатлен катающимся в танке.

Посольство России после этого пошутило, написав в комментарии к фотографии, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «в танке не нуждается».