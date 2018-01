Посольство РФ в Лондоне пошутило в ответ на сообщение о «рыбе-мутанте»

Посольство России в Лондоне пошутило по поводу опубликованной в британском таблоиде The Sun статьи о якобы пойманной в реке Иртыш «рыбе-мутанте».

Дипведомство разместило на своей странице в Twitter скриншот материала The Sun с фотографией «рогатой» рыбы.

«Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовет эту рыбу «гибридной угрозой безопасности Великобритании», — говорится в публикации посольства.

No surprise if tomorrow someone calls this fish “hybrid threat to UK security” pic.twitter.com/dOFk5kne6J