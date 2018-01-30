Куряне смогут оценить работу местных властей с помощью интернет-опроса

Жители Курска с января 2018 года могут оценить деятельность глав органов местного самоуправления, организаций и учреждений при помощи интернет-опроса.

Так, совершеннолетние и постоянно проживающие в регионе куряне смогут ответить на вопросы о работе глав муниципальных образований, об эффективности деятельности депутатов, о наличии позитивных изменений в транспортном обслуживании, качестве автомобильных дорог, услуг ЖКХ. Для этого необходимо пройти онлайн-голосование в течение всего 2018 года, сообщает «Курская правда».

Как отмечает издание, опрос населения проводился в рамках реализации отдельных поручений, которые содержатся в майских указах президента РФ Владимира Путина, данных в 2012 году. Организатором проекта выступают администрация Курской области и центр регионального развития «Курская академия государственной и муниципальной службы».

Результаты опроса будут использованы исключительно в обобщенном виде с целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, которые осуществляют оказание услуг жителям города.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Курской области проголосуют за благоустройство в городах.