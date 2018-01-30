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Генпрокуратура заявила о снижении числа террористических преступлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Количество преступлений террористической направленности на территории России в 2017 году снизилось на 16% по сравнению с 2016-м.

Об этом говорится в опубликованном Генпрокуратурой статистическом сборнике «Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 года». 

При этом, по данным Генпрокуратуры, за тот же период в РФ возросло почти на 5% число преступлений экстремистской направленности. 

Как сообщал портал iz.ru, Генпрокуратура также сообщила, что за 2017 год в России уровень преступности упал на 4,7%

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