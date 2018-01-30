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Оштрафованному за «парковку» в пробке москвичу вернут деньги

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Московский автомобилист, который, находясь в пробке на Каширском шоссе, был ошибочно оштрафован за неправильную парковку, получит деньги назад, сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Инспекция сообщила, что москвич Арсен Мирабян был оштрафован на 3 тыс. рублей за парковку в неположенном месте, тогда как на самом деле находился в пробке на Каширском шоссе, передает ТАСС.

«Штраф будет отменен, а денежные средства возвращены автомобилисту. В отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка», — сказано в сообщении МАДИ.

Штраф может быть обжалован в течение 10 дней с момента получения постановления. В МАДИ напомнили, что во всех спорных случаях инспекция принимает сторону автомобилистов.

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