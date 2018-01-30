Новгородский СК возбудил дело по факту взятки сотрудниками ГИБДД

Региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД, которые подозреваются в получении взятки по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

По информации следствия, инспекторы ДПС обеспечивали водителям грузовиков, которые не имели специального разрешения, свободный проезд по автодороге М10 в Валдайском и Крестецком районе в мае 2017 года, сообщает «Новгород.ру».

Денежные средства за свою деятельность сотрудники ГИБДД получали от местного жителя, который занимался перевозкой грузов. Против него было также возбуждено уголовное дело. Сведения о взятках были получены от отдела собственной безопасности регионального управления МВД России. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.