Прямой эфир

Новгородский СК возбудил дело по факту взятки сотрудниками ГИБДД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД, которые подозреваются в получении взятки по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

По информации следствия, инспекторы ДПС обеспечивали водителям грузовиков, которые не имели специального разрешения, свободный проезд по автодороге М10 в Валдайском и Крестецком районе в мае 2017 года, сообщает «Новгород.ру».

Денежные средства за свою деятельность сотрудники ГИБДД получали от местного жителя, который занимался перевозкой грузов. Против него было также возбуждено уголовное дело. Сведения о взятках были получены от отдела собственной безопасности регионального управления МВД России. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело завели на бизнесмена в Брянске за взятку налоговому инспектору
Замглавы департамента ЖКХ мэрии Новосибирска задержан за взятку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017