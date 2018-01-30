Белоруссия научилась производить черную икру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько похвалил белорусских производителей за то, что они научились делать натуральную черную икру.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», — цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.

Лукашенко также попросил Сенько представить объективные оценки по поводу претензий со стороны России к работе белорусской таможенной службы по отношению к санкционным товарам. Президент Белоруссии напомнил, что истинная граница с европейскими странами для РФ пролегает не под Смоленском, а под Брестом.

Напомним, российские надзорные ведомства продолжают фиксировать случаи поставки в РФ санкционной продукции из Европы под видом белорусской. Так, в конце декабря прошлого года Россельхознадзор пресек ввоз турецких овощей под видом белорусских.

В январе сотрудники Псковской таможни пресекли контрабанду в Россию 13,1 т санкционных грибов из Белоруссии, страной происхождения «санкционки» являлась Польша.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев в связи с частой контрабандой европейских товаров из Белоруссии призвал уничтожать на месте продукцию, которая не имеет нужной документации.