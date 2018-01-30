Прокуратура Тамбовской области уличила предприятие в сбросе удобрений

Региональная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности свиноводческого комплекса, который сбрасывал жидкие органические удобрения на сельскохозяйственные поля в Тамбовской области.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило, что предприятие незаконно сбрасывало удобрения на поля возле пруда Ромашкинский в селе Ивановка Сампурского района Тамбовской области, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В середине декабря 2017 года из-за повышения температуры воздуха, прошедших в регионе дождей и таяния снега лужи воды переливались через края поля и попали в пруд. Проведенный анализ воды показал, что наличие в ней аммоний-иона сильно превышено, что создало негативные условия для водных животных и рыбы, обитающей в пруду.

В результате генеральный директор комплекса получил представление, в котором прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, а также привлечь к ответственности виновных в происшествии лиц.