Художественное освещение планируют установить на 16 зданиях в Пензе

Эскизы по художественному освещению 16 жилых и административных зданий представило управление градостроительства и архитектуры Пензы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вопрос о художественной подсветке зданий в центре города обсудили на совещании 30 января. В список объектов вошли здания законодательного собрания Пензенской области, военного комиссариата, гимназии «Ступени» и другие, сообщает ИА «Пенза-пресс».

На данный момент ориентировочная стоимость оборудования и работ по установке дополнительного освещения уже рассчитана. Точная дата, когда проект будет воплощен, пока не называется.