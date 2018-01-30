Дело завели на бизнесмена в Брянске за взятку налоговому инспектору

СК возбудил дело против 38-летнего предпринимателя в Брянске по обвинению в даче крупной взятки налоговому инспектору. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, брянский коммерсант передал взятку в размере 100 тыс. рублей начальнице правового отдела налоговой инспекции. За это он пытался внести в единый госреестр изменения в учредительных документах 11 организаций, которыми руководил или владел, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

После этого бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, в ближайшее время его ждет суд. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что замглавы департамента ЖКХ мэрии Новосибирска задержан за взятку.