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Спортивный комплекс с бассейном появится в Оренбургской области

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном появится в селе Северное Оренбургской области. Об этом на встрече с жителями рассказал глава региона Юрий Берг.

По его словам, строительство комплекса стало возможно после недавней встречи с Алексеем Миллером. Правительство Оренбургской области займется строительством объекта совместно с предприятиями газовой промышленности, сообщает РИА «Оренбуржье».

Отмечается, что, помимо плавательного бассейна, в комплексе разместятся тренажерный и игровой зал. Также губернатор пообещал обсудить с главой «Газпрома» вопрос строительства в селе комплексной спортивной площадки.

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