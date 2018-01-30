Самолет впервые перелетел из США в Австралию на биотопливе с горчицей

Двухдвигательный реактивный пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил перелет из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла.

Перелет из Лос-Анджелеса в Мельбурн длился 15 часов. Самолет был заправлен стандартным авиационным керосином, в который добавили 10% органического масла, изготовленного на основе семян горчицы.

По словам представителей авиакомпании, такое топливо не представляет опасности, позволяя при этом на 7% сократить выбросы углекислого газа.

«Это абсолютно нормальный вылет для нас», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление гендиректора Qantas Элисон Уэбстер.

В будущем использование биотоплива позволит сократить выбросы углекислого газа на 80%, добавила она.

Портал iz.ru писал ранее, что экипаж самолета авиакомпании EasyJet, задерживавшегося по техническим причинам, развлек своих пассажиров необычной игрой с туалетной бумагой.