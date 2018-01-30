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Приглашения на выступление Трампа в конгрессе отозвали из-за опечатки

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Член сената США от Республиканской партии Марко Рубио рассказал об опечатке в приглашениях на выступление президента Дональда Трампа в конгрессе, из-за которой их пришлось отозвать.

Ошибка была допущена в названии мероприятия: вместо State of the Union напечатали State of the Uniom.

Управление парламентского пристава и привратника сената заявило, что исправленные пригласительные уже разосланы.

Тем временем пользователи соцсетей, которые узнали о случившемся, возложили вину на главу государства и министра образования, сообщает CNN.

Первое обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны», в котором американский лидер подводит итоги и озвучивает планы на будущее, запланировано на 30 января в 21:00 (5:00 мск 31 января).

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