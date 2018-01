Приглашения на выступление Трампа в конгрессе отозвали из-за опечатки

Член сената США от Республиканской партии Марко Рубио рассказал об опечатке в приглашениях на выступление президента Дональда Трампа в конгрессе, из-за которой их пришлось отозвать.

Ошибка была допущена в названии мероприятия: вместо State of the Union напечатали State of the Uniom.

Looking forward to tomorrow’s State of the Uniom. pic.twitter.com/xdBUU3Pvo5 — Marco Rubio (@marcorubio) January 29, 2018

Управление парламентского пристава и привратника сената заявило, что исправленные пригласительные уже разосланы.

Тем временем пользователи соцсетей, которые узнали о случившемся, возложили вину на главу государства и министра образования, сообщает CNN.

Первое обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны», в котором американский лидер подводит итоги и озвучивает планы на будущее, запланировано на 30 января в 21:00 (5:00 мск 31 января).