Приглашения на выступление Трампа в конгрессе отозвали из-за опечатки
Член сената США от Республиканской партии Марко Рубио рассказал об опечатке в приглашениях на выступление президента Дональда Трампа в конгрессе, из-за которой их пришлось отозвать.
Ошибка была допущена в названии мероприятия: вместо State of the Union напечатали State of the Uniom.
Управление парламентского пристава и привратника сената заявило, что исправленные пригласительные уже разосланы.
Тем временем пользователи соцсетей, которые узнали о случившемся, возложили вину на главу государства и министра образования, сообщает CNN.
Первое обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны», в котором американский лидер подводит итоги и озвучивает планы на будущее, запланировано на 30 января в 21:00 (5:00 мск 31 января).